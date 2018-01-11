Российский экраноплан совершил первый рейс

Экраноплан российского производства совершил свой первый рейс по маршруту Таллин — Хельсинки. Поездка в 12-местном транспортном средстве заняла 30 минут. Пассажиры заплатили за нее по 100 евро.

Ожидается, что в ближайшее время транспортное средство будет выполнять по 12 рейсов в день. В компании, которая осуществляет перевозки, отмечают, что экраноплан Таллин — Хельсинки станет альтернативой паромам и самолетам на этом направлении.

Экраноплан — аппарат, летящий в пределах действия аэродинамического экрана, то есть на небольшой высоте (до нескольких метров) от поверхности воды, льда или суши.

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