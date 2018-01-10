По Лос-Анджелесу начали ездить 25 электробусов

Власти Лос-Анджелеса получили в свое распоряжение 25 электробусов Catalyst E2, которые город заказал в 2017 году. Новые транспортные средства начали курсировать по маршрутам.

Ожидается, что электробусы позволят не только уменьшить вредные выбросы в атмосферу, но и сэкономить на техническом обслуживании машин. Планируется, что к 2030 году весь автобусный парк мегаполиса будет состоять из электрических транспортных средств.

Catalyst E2 —10,6-метровый электрический автобус с номинальным запасом хода 660 километров. Производится компанией Proterra.

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