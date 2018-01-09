В России представлен международный скафандр

«Орлан» может использоваться во время выходов астронавтами NASA в открытый космос.

Научно-производственное предприятие «Звезда» представило международный универсальный скафандр «Орлан» для окололунной станции Deep Space Gateway. Позже скафандры будут поставлены вместе со шлюзовым модулем космической станции.

При разработке скафандров учитывались подвижность ног астронавтов и проблема лунной пыли, которая постоянно липнет к любым материалам. За основу были взяты лучшие наработки космического одеяния со всего мира.

Напомним, в настоящее время в США разрабатывается спасательный скафандр MACES.

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