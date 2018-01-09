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В России представлен международный скафандр
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В России представлен международный скафандр 

Рамблер 9 января 2018
Фото: shutterstock.com
«Орлан» может использоваться во время выходов астронавтами NASA в открытый космос.
Научно-производственное предприятие «Звезда» представило международный универсальный скафандр «Орлан» для окололунной станции Deep Space Gateway. Позже скафандры будут поставлены вместе со шлюзовым модулем космической станции.
При разработке скафандров учитывались подвижность ног астронавтов и проблема лунной пыли, которая постоянно липнет к любым материалам. За основу были взяты лучшие наработки космического одеяния со всего мира.
Напомним, в настоящее время в США разрабатывается спасательный скафандр MACES.
Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!
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