«Суперзатмение» Луны помогло собрать данные об излучении

Самое продолжительное за последние 100 лет лунное затмение помогло ученым собрать данные о том, как ультрафиолетовое излучение влияет на Землю.

Лунное затмение, произошедшее 27 июля 2018 года, длилось 1 час 43 минуты. По словам ученых, такая продолжительность объяснялась почти точным совмещением центра Луны и центра земной тени. Луна, Земля и Солнце находились на одной линии, при этом планета располагалась между звездой и спутником, и заслонила Луну от солнечного света.

Редкое природное явление смогли наблюдать жители всей территории России.

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