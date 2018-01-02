В Бурятии строится оптический радиогелиограф

Полная стоимость объекта оценивается в 2,5 млрд рублей. Сибирские ученые приступили к строительству оптического радиогелиографа — первого объекта в рамках создания в Восточной Сибири комплекса по изучению ближнего космоса и околоземного пространства.

Стоимость гигантского объекта оценивается в 2,5 млрд рублей. Комплекс поможет изучать воздействие солнечного ветра на магнитосферу и ионосферу и исследовать структуру и физику верхней атмосферы Земли. Он вместит в себя солнечный телескоп-коронограф с диаметром зеркала 3-4 м, многоволновой радиогелиограф, систему радаров, мезостратосферный лидар с диаметром главного зеркала 2,6 м и центр управления.

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