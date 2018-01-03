Опубликован исходный текст ОС Apple 1983 года

Музей компьютерной истории в Калифорнии опубликовал исходный текст операционной системы, которая когда-то была установлена на ПК Lisa компании Apple

Компьютер Lisa был представлен в январе 1983 года. Он работал под управлением программы Apple Lisa OS с графическим интерфейсом пользователя.

Как отмечают СМИ, ПК Lisa не имел большого коммерческого успеха из-за высокой цены. Компьютер Apple Macintosh, чья стоимость была ниже, пользовался большим спросом. Однако операционная система компьютера Lisa во многом превосходила программу, установленную в Macintosh.

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