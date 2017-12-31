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Фильм «Северный ветер» Литвиновой вышел в прокат
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Фильм «Северный ветер» Литвиновой вышел в прокат 

Рамблер 31 декабря 2017
Фото: shutterstock.com
Музыку к картине написала певица Земфира. Фильм «Северный ветер» от Ренаты Литвиновой, основанный на одноименной пьесе, вышел в российский кинопрокат.
Абсолютно все треки к драматичной истории написала Земфира.
«То, что она стала работать именно как композитор, кинокомпозитор, в каком-то смысле у нас произошло именно в тандеме», — отметила режиссер.
Премьера картины назначена на 19 сентября.
Напомним, пьеса «Северный ветер» стала режиссерским дебютом Литвиновой в театре. Она выступила не только режиссером проекта, но и сыграла в нескольких ролях постановки.
Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!
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