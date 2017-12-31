Фильм «Северный ветер» Литвиновой вышел в прокат

Музыку к картине написала певица Земфира. Фильм «Северный ветер» от Ренаты Литвиновой , основанный на одноименной пьесе, вышел в российский кинопрокат.

Абсолютно все треки к драматичной истории написала Земфира.

«То, что она стала работать именно как композитор, кинокомпозитор, в каком-то смысле у нас произошло именно в тандеме», — отметила режиссер.

Премьера картины назначена на 19 сентября.

Напомним, пьеса «Северный ветер» стала режиссерским дебютом Литвиновой в театре. Она выступила не только режиссером проекта, но и сыграла в нескольких ролях постановки.

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