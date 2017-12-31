Jeep представил пикап Wrangler Scrambler

Компания Jeep представила четырехдверный пикап Wrangler Scrambler. Первые машины уже доставлены дилерам в США и других странах.

Пикап доступен с двумя вариантами крыши — мягкой и твердой. В 2018 году Jeep презентовал семиместный внедорожник Grand Commander, ориентированный в первую очередь на китайский рынок.

Машина была создана по мотивам концепта Jeep Yuntu Concept. В частности, внедорожник имеет многофункциональный руль и электронный стояночный тормоз.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!