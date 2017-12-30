На Байкале открылась резиденция Деда Мороза

Вблизи города Слюдянка Иркутской области открылась байкальская резиденция Деда Мороза. В сказочной усадьбе впервые встретили Новый год.

Резиденция зимнего волшебника расположена в лесу недалеко от федеральной автотрассы. В эти дни там проходят праздничные гуляния — проводится конкурс ледовых скульптур, взятие снежного городка, конкурс красоты Снегурочек. Познакомиться с сибирским Дедом Морозом приехали дети из нескольких регионов России. Посетить его дворец пока можно бесплатно.

Как рассказали авторы проекта, при создании усадьбы они взяли за основу сказы о Байкале. Готовясь к открытию собственной усадьбы, сибирский Дед Мороз путешествовал по России для обмена опыта с коллегами.

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