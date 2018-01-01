Apple анонсировал новые наушники AirPods

Аксессуар получил множество нововведений, но все они касаются технического оснащения.

Apple анонсировал второе поколение наушников под названием AirPods.

Новинка еще не поступила в продажу, но ее уже признали самым важным аксессуаром в беспроводном сегменте Apple.

Наушники получили множество нововедений, однако большинство из них касаются технического оснащения. Так, создатели увеличили время их автономной работы, повысили качество звучания, а также сделали управление более функциональным. Дизайн аксессуара остался прежним.

Напомним, первое поколение AirPods стало одним из лучших продуктов, разработанных Apple.

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