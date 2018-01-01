Dior запустил в продажу книгу-альбом Паоло Роверси

Dior запустил в продажу книгу «Изображения Dior: Паоло Роверси». Альбом соединил в себе снимки, которые гениальный фотограф Паоло Роверси сделал для дома моды, а также всемирно известных модных журналов.

На 168 страницах альбома — знаменитые модели Кейт Мосс , Летиция Каста и Наталья Водянова позируют в нарядах от Рафа Симонса, Джанфранко Ферре, Джона Гальяно и Марии Грации Кьюри.

Напомним, в 2016 году французская марка выпустила книгу, в которой легендарный Питер Филипс рассказал об искусстве макияжа.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!