В Москве прошла премьера «Черновика» по Лукьяненко 

В московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фантастического фильма «Черновик» по книге Сергея Лукьяненко. Режиссером ленты выступил Сергей Мокрицкий.
Первый показ фильма посетили сыгравшие в нем актеры — Никита Волков, Евгений Ткачук, Евгений Цыганов, Андрей Мерзликин, Никита Тарасов, Юлия Пересильд, Ксения Каратыгина, Вилен Бабичев, Северия Янушаускайте.
По сюжету молодой москвич Кирилл, дизайнер компьютерных игр, оказывается напрочь стертым из памяти всех, кого знал и любил. Кирилл узнает, что выбран для важной миссии — стать таможенником между параллельными мирами.
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