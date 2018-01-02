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В Москве прошла премьера «Черновика» по Лукьяненко
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В Москве прошла премьера «Черновика» по Лукьяненко 

Рамблер 2 января 2018
Фото: Кадр из фильма "Черновик"
В московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фантастического фильма «Черновик» по книге Сергея Лукьяненко. Режиссером ленты выступил Сергей Мокрицкий.
Первый показ фильма посетили сыгравшие в нем актеры — Никита Волков, Евгений Ткачук, Евгений Цыганов, Андрей Мерзликин, Никита Тарасов, Юлия Пересильд, Ксения Каратыгина, Вилен Бабичев, Северия Янушаускайте.
По сюжету молодой москвич Кирилл, дизайнер компьютерных игр, оказывается напрочь стертым из памяти всех, кого знал и любил. Кирилл узнает, что выбран для важной миссии — стать таможенником между параллельными мирами.
Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!
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