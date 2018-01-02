В Москве прошла премьера «Черновика» по Лукьяненко

По сюжету молодой москвич Кирилл, дизайнер компьютерных игр, оказывается напрочь стертым из памяти всех, кого знал и любил. Кирилл узнает, что выбран для важной миссии — стать таможенником между параллельными мирами.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!