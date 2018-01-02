Новый гаджет заряжает смартфоны на расстоянии 5 м

Зарядка для смартфонов, передающая энергию на расстоянии до пяти метров, поступила в продажу. Такой гаджет можно приобрести в 25 странах, включая Россию.

В декабре 2017 года сообщалось, что зарядник WattUp, действующий на расстоянии от заряжаемого устройства, сертифицирован в Соединенных Штатах Америки.

Девайс направляет радиочастотный сигнал к гаджету, который преобразует его в электричество. Для этого оба устройства должны быть оборудованы специальными передатчиком и приемником.

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