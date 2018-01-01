Илон Маск показал тизер электропикапа Tesla

Глава Tesla Илон Маск опубликовал в сети первый тизер электрического пикапа, который должен появиться на рынке в 2019 году.

Как сообщалось ранее, пикап на электротяге от Tesla будет выпущен после электрического кроссовера Model Y, релиз которого также ожидается в новом году.

В ноябре 2017 года компания презентовала электротягач Tesla Semi. Он может проехать на одном заряде 800 километров и перевезти до 40 тонн грузов. Машина оснащена четырьмя электрическими моторами, находящимися на задних колесах.

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