Появился трейлер сиквела «Сплита»

В сети опубликован трейлер картины «Стекло», которая является сиквелом «Неуязвимого» и «Сплита». Лента выйдет в широкий прокат 18 января 2019 года.

Картина «Сплит», рассказывающий о маньяке с расщеплением личности, вышла в марте 2017 года.

Супергеройский триллер «Неуязвимый» появился на экранах в 2000-м.

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