Появился трейлер сиквела «Сплита» 

В сети опубликован трейлер картины «Стекло», которая является сиквелом «Неуязвимого» и «Сплита». Лента выйдет в широкий прокат 18 января 2019 года.
Действие фильма начинается сразу после финала «Сплита». Режиссером выступил создатель первых двух картин М. Найт Шьямалан. В «Стекле» снялись Джеймс Макэвой, Аня Тейлор-Джой, Брюс Уиллис и Сэмюэл Л. Джексон.
Картина «Сплит», рассказывающий о маньяке с расщеплением личности, вышла в марте 2017 года.
Супергеройский триллер «Неуязвимый» появился на экранах в 2000-м.
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