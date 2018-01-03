Дита фон Тиз выпустила дебютный альбом

Пластинка соединила в себе 10 треков на стыке электроники и психоделической поп-музыки.

Королева бурлеска Дита фон Тиз представила одноименный дебютный альбом. Продюсером пластинки стал музыкант Себастьен Телье.

Альбом «Dita von Teese» вместил в себя 10 треков на стыке электроники и психоделической поп-музыки. Прежде нестандартная красотка не занималась собственными музыкальными проектами, но участвовала в создании треков для коллектива Monarchy и рейв-группы Die Antwoord.

Напомним, поклонники Диты фон Тиз услышали первую песню с альбома «Rendez-vous» осенью прошлого года. Композицию написала французский диджей Дин де ля Ришардье.

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