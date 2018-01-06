В Красной Поляне достраивают единую инфраструктуру

В Красной Поляне (Сочи) завершается строительство общей инфраструктуры, которая свяжет все горнолыжные курорты кластера. Благодаря этому нововведению можно будет перейти с одного комплекса на другой, не спускаясь с вершины, рассказали кубанские власти.

Полностью единое сообщение между курортами Красной Поляны заработает в конце января 2019 года.

В настоящее время в горном кластере действуют четыре горнолыжных комплекса: «Роза Хутор», «Горки Город», «Альпика Сервис» и «Газпром»

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