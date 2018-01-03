Вивьен Вествуд устроила модный показ по e-mail

Причиной такого нетрадиционного варианта вновь стала борьба за экологию.

Проповедница экологического сознания и популярный британский дизайнер Вивьен Вествуд провела показ по электронной почте. Модельер разослала журналистам фотографии и видео новой линейки осень-зима — 2018.

Причиной такого нетрадиционного варианта вновь стала борьба за экологию под лозунгом «Покупай меньше, выбирай лучше, носи дольше».

Напомним, в 2015 году Вествуд вместе с мужем Андреасом Кронталером сняла короткометражный фильм «Неприятности в раю», где дизайнер вновь призвала людей бережно относиться к ресурсам планеты.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!