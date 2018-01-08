Беспилотное судно «Смелый» вышло в тестовый рейс

Первое российское беспилотное судно «Смелый» отправилось в тестовый рейс. «Смелый» вышел из Севастополя и направляется в Сочи. На его борту нет ни одного человека.

Если испытания пройдут успешно, судно будет задействовано для перевозки рыбы. Его припишут к одному из портов Черного моря.

Строительство безэкипажного судна было завершено в октябре 2018 года. «Смелый» был создан в рамках работ по робототехнике. Судно способно не только передвигаться по морю без экипажа, но и осуществлять швартовку.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!