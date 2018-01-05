Карл Лагерфельд запустил косметическую линию

В лимитированную коллекцию вошли блеск для губ, палетка теней, румяна, пудра и тушь.

Карл Лагерфельд и австралийская бьюти — марка ModelCo представили плоды творческого союза. Линейка декоративной косметики объединила высококачественные формулы и инновационную техническую упаковку ModelCo с уникальной художественной эстетикой французского дизайнера.

В коллекцию вошел прозрачный блеск для губ, палетки теней, румяна, пудра и тушь.

Новинка доступна для заказа в интернет-магазине. 27 августа она появится на полках европейских магазинов Karl Lagerfeld. Напомним, в 2014 году собственную линию косметики запустила пушистая спутница Лагерфельда — кошка Шупетт.

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