Выставка Хаяо Миядзаки открылась в Москве

В залах Государственной галереи на Солянке расположились эскизы и мультфильмы гениального аниматора.

Долгожданная выставка «4+1. От Хаяо Миядзаки до современных японских художников» стартовала в Государственной галерее на Солянке.

В залах музея расположились эскизы и мультфильмы гениального аниматора, а также различные артефакты и работы современных японских художников. Помимо экспозиции, для гостей устраивают чайную церемонию и обучают создавать икебаны, рисовать мангу.

Напомним, самой знаменитой работой режиссера считается мультфильм «Унесенные призраками». За него Миядзаки получил «Золотого медведя» и премию «Оскар».

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