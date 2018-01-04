Одежду с принтами назвали трендом 2018 года

Dior, Gucci и Puma — наиболее популярные логотипы модного веяния.

Модные эксперты составили рейтинг самых популярных женских вещей 2018 года. Одежда с принтами стала лидером списка.

Особой популярностью пользуются логотипы Dior, Gucci и Puma. Также модники все чаще выбирают новое направление «психотропик» — психоделические тропики, морскую тематику, сочные и запутанные цветочные рисунки, голографические принты, вариации на тему природных явлений — заката и рассвета.

Ранее главным трендом 2018 года была названа одежда из пластика. Эксперты советуют девушкам присмотреться к аксессуарам, топам и брюкам из переработанного материала.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!