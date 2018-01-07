Показаны эскизы ракеты для окололунной станции

Разработчики продемонстрировали первые эскизы российской сверхтяжелой ракеты, которая будет доставлять элементы станции Deep Space Gateway на окололунную орбиту. Полностью эскизный проект планируется завершить в 2019 году.

Над созданием технического облика самой станции работают специалисты из России и США.

Deep Space Gateway — международный проект по созданию обитаемой окололунной станции. Предполагает строительство нескольких модулей. Планируется, что на станции смогут работать четыре человека.

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