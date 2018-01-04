Начался кастинг фильма о Зое Космодемьянской

Начались актерские кастинги фильма «Страсти по Зое», который расскажет о жизни Зои Космодемьянской

Зоя Космодемьянская — советская разведчица, в 1941 году заброшенная в тыл фашистов. После захвата в плен была казнена. Первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны.

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