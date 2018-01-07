Создана одежда, способная согревать и охлаждать

На Неделе моды в Нью-Йорке впервые представлена одежда из уникальной ткани. Новый материал, созданный учеными Стэнфордского университета, способен как согревать, так и охлаждать — в зависимости от температуры окружающей среды. Это двусторонний нанопористый полиэтилен с углеродным слоем и медным напылением посередине.

Из инновационной ткани сшили плащи, ветровки, различные модели джемперов и брюк. Манекенщицы в такой одежде прошлись по подиуму.

Ранее сообщалось, что испытания уникальной ткани прошли успешно. Она охлаждает кожу человека до 33,8 градуса Цельсия и согревает до 40,3 градуса.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!