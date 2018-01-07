На Пальме Джумейра появился отель-тетрис

Ночь в необычной гостинице обойдется путешественникам в 60 евро.

На искусственном архипелаге Пальме Джумейра в Дубае открылась гостиница The Royal Atlantis Resort and Residences, этажи которой напоминают огромные фигурки культовой игры «Тетрис».

Проект стоимостью в $1,4 млрд состоит из двух башен и 46 этажей, которые соединяются между собой подвесным мостом. Гостиница вмещает в себя 800 номеров, 250 люксовых резиденций и обширную зону отдыха. Лучшие номера, которые располагаются на крыше отеля, обустроены собственными садами и бассейнами.

Самый дешевый номер обойдется путешественникам в 60 евро за ночь.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!