«Умная» колонка HomePod появилась в продаже

Apple осуществляет доставку спикера по США, Великобритании и Австралии.

Первая «умная» колонка HomePod поступила в продажу. Домашний компактный спикер с функцией Siri сможет находить песни по вашему запросу, рассказывать новости, а также сообщать погоду и подключаться ко второй колонке для эффекта объемного звука.

Кроме того, HomePod станет отличным помощником по управлению домом. Так, он сможет включить свет или, например, закрыть занавески по распоряжению владельца.

Компания Apple осуществляет доставку спикера по США, Великобритании и Австралии. Цена колонки — 349 долларов.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!