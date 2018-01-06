Стартовало строительство музея «Звездных войн»

Реализация футуристичного и дорогостоящего проекта началась в солнечном Лос-Анджелесе.

Строительство масштабного музея «Звездных войн» стартовало в Лос-Анджелесе. Проект раскинется на 25 тысяч квадратных метров и еще 7 тысяч гектаров прилагаемой зеленой территории будут украшены в стиле знаменитой франшизы.

Создатель «Звездных войн» Джордж Лукас будет лично финансировать и строительство, и фонд музея, который составит примерно 1,5 млрд долларов.

В пятиэтажном здании разместится огромная коллекция картин, иллюстраций и предметов со съемок фильма. Помимо выставочных залов в музее построят театральное и учебное пространство, а также библиотеку, кафе и сувенирный магазин.

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