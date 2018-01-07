Компания PAL-V выпустила партию летающих машин

Все автомобили были распроданы в начале 2017 года.

Голландская компания PAL-V выпустила первую партию серийного летающего автомобиля PAL-V Liberty. Трансформер передвигается по дорогам как обычная машина, но также может выдвигать лопасти и взлетать при необходимости.

Все машины были распроданы почти за год до запуска, поэтому опоздавшим автолюбителям придется ждать до февраля 2019 года.

Бюджетной новинку не назовешь: ограниченная серия из 90 экземпляров Liberty Pioneer Edition обойдется водителю в полмиллиона евро, а за более доступную модификацию Liberty Sport придется заплатить 300 000 евро.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!