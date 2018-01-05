Первый том «Черного зеркала» поступил в продажу

Книга, основанная на популярном сериале, напечатана на особой хай-тек-бумаге.

Первый том трехтомника «Черное зеркало» — печатного продолжения знаменитого сериала — поступил в продажу. Книга состоит из трех больших новелл от писателей — фантастов Питера Уоттса, Питера Гамильтона и Стивена Бакстера.

Второй том серии будет доступен читателям этой осенью, третий том появится до конца 2019 года. Все книги будут напечатаны на особой хай-тек-бумаге.

Напомним, первый сезон британского сериала «Черное зеркало» вышел в 2011 году. Каждая серия рассказывает о влиянии новых технологий на людей.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!