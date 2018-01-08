Виктория Бекхэм одела модных спортсменок

Плоды сотрудничества певицы и бренда Reebok поступили в продажу.

Коллаборация Виктории Бекхэм и Reebok поступила во все европейские магазины спортивного гиганта.

Женская линейка также доступна в интернет-магазине Reebok. Спортивная линейка включает в себя леггенсы, тренировочные брюки, топы, свитшоты, худи и куртки-бомберы. Все продукты коллекции декорированы логотипом марки. Цены на вещи варьируются от 10 до 80 долларов.

По словам Бекхэм, цель этой совместной работы — поддержать женщин во всем мире.

Напомним, в апреле прошлого года Виктория Бекхэм представила коллекцию, разработанную вместе с магазином Target.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!