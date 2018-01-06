В Париже открылась выставка Мартина Маржелы

Экспозиция вмещает в себя 1000 нарядов, созданных бельгийским дизайнером за 20 лет.

Парижский музей городской моды Гальера открыл свои двери для поклонников творчества бельгийского дизайнера — деконструктивиста Мартина Маржелы . В залах музея расположились 1000 нарядов, созданных рукой модельера за 20 лет руководства домом.

Гости экспозиции смогут оценить кукольные наряды, увеличенные до человеческих размеров, элементы коллекции Artisanal из переработанных вещей и серию Replica. Для реализации этой линейки винтажную одежду со всего мира собирала и перерабатывала в новые вещи вся команда Маржелы.

Выставка продлится до 15 июля.

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