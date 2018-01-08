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Сериал «Офис» вернулся на экраны
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Сериал «Офис» вернулся на экраны 

Рамблер 8 января 2018
Фото: NB
Первую серию девятого сезона посмотрели 10 миллионов человек. Любимый миллионами сериал «Офис» вновь смешит зрителей по всему миру. В Сети опубликована первая серия девятого сезона культовой комедии. Она стала самой просматриваемой за всю историю сериала, приковав к экранам 10 миллионов человек.
Герои вернулись в офис бумажной компании не в полном составе — Стив Керелл, сыгравший роль начальника офиса Майкла Скотта в семи из девяти сезонов, в сериале, к сожалению, не появится. Его заменил комик Майк Майерс.
Напомним, сериал «Офис» выходил с 2005-го по 2013-й и продлился 9 сезонов. По сюжету съемочная группа каждый день снимала отношения внутри коллектива.
Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!
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