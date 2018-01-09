В России появились школьные автобусы с мигалками

В пяти регионах России начали курсировать школьные автобусы с проблесковыми маячками.

Мигалки установлены на транспортных средствах, которые перевозят учащихся, в Московской, Ленинградской, Оренбургской, Ивановской областях и в Хабаровском крае. Планируется, что до середины 2019 года проблесковыми маячками будут оснащены школьные автобусы по всей стране.

Согласно установленным правилам, мигалки включаются только при движении автобуса. О планах установить на автобусах для школьников проблесковые маячки сообщалось в декабре прошлого года.

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