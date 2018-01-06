В США представили прототип дрона-грузовика

В Сан-Франциско представили прототип летающего беспилотного грузовика Aluminum Falcon. Дрон, по размеру сравнимый с небольшим легкомоторным самолетом, рассчитан на перевозку товаров на расстояние 250-300 километров.

Грузоподъемность такого беспилотника составляет 70 килограммов, скорость — до 160 километров в час.

Aluminum Falcon снабжен лидаром, радаром, камерами, а также искусственным интеллектом. После того, как дрон заполнят грузом, он сможет самостоятельно подняться в небо, а после доставки товара вернуться обратно.

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