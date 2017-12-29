Ученые представили прототип разумного лунохода

Отряд роботов-интеллектуалов создаст на Луне космическую базу. Ученые из Мексики совместно с американской компанией Astrobiotic Technology представили прототип разумного робота, который уже в 2019 году отправится на Луну.

Луноходы с искусственным интеллектом — первый шаг к разработке машин, которые в будущем построят на спутнике Земли космическую базу. Восемь маленьких роботов высадят на разных частях Луны и дадут им месяц, чтобы разыскать друг друга и создать «солнечную панель».

Благодаря проекту мексиканских ученых появится новая техника, которая сможет функционировать и на других планетах Солнечной системы.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!