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Ученые представили прототип разумного лунохода
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Ученые представили прототип разумного лунохода 

Рамблер 29 декабря 2017
Фото: shutterstock.com
Отряд роботов-интеллектуалов создаст на Луне космическую базу. Ученые из Мексики совместно с американской компанией Astrobiotic Technology представили прототип разумного робота, который уже в 2019 году отправится на Луну.
Луноходы с искусственным интеллектом — первый шаг к разработке машин, которые в будущем построят на спутнике Земли космическую базу. Восемь маленьких роботов высадят на разных частях Луны и дадут им месяц, чтобы разыскать друг друга и создать «солнечную панель».
Благодаря проекту мексиканских ученых появится новая техника, которая сможет функционировать и на других планетах Солнечной системы.
Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!
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