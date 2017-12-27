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У спутников «Глонасс-М» обновили ПО
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У спутников «Глонасс-М» обновили ПО 

Рамблер 27 декабря 2017
Фото: АО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнева
Программное обеспечение спутников «Глонасс-М» обновлено для повышения качества навигации. Специалисты выпустили новый контрольный документ для сигналов, благодаря которому радиоволны теперь менее подвержены изменениям при прохождении через слои атмосферы.
О планах перепрошить спутники «Глонасс-М» сообщалось год назад — в декабре 2017-го. Как отмечалось, это необходимо в связи с тем, что данные аппараты, составляющие основу орбитальной группировки, будут преобладать еще не менее восьми лет.
Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!
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