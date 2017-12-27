У спутников «Глонасс-М» обновили ПО

Программное обеспечение спутников «Глонасс-М» обновлено для повышения качества навигации. Специалисты выпустили новый контрольный документ для сигналов, благодаря которому радиоволны теперь менее подвержены изменениям при прохождении через слои атмосферы.

О планах перепрошить спутники «Глонасс-М» сообщалось год назад — в декабре 2017-го. Как отмечалось, это необходимо в связи с тем, что данные аппараты, составляющие основу орбитальной группировки, будут преобладать еще не менее восьми лет.

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