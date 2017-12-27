Число электромобилей в мире достигло 5 млн

Число электромобилей в мире достигло 5 миллионов, сообщают аналитики. Таким образом, за год, с конца 2017-го, число электрокаров выросло на 2 миллиона.

Крупнейшим рынком электрических машин остается Китай, где власти активно стремятся снизить вредные выбросы в атмосферу. Так, Toyota к началу 2020-х обещает выпустить 10 новых моделей электрокаров.

В других странах на рынок в этом году выведены электрокроссовер Jaguar I-Pace и BMW i3 нового поколения. Aston Martin представил электрифицированный Rapid.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!