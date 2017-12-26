Дроны начали охранять пляжи Австралии

Беспилотники выслеживают акул, а также доставляют средства защиты пловцам и серферам.

Десятки австралийских пляжей теперь находятся под охраной дронов, которые работают на основе технологий искусственного интеллекта. Устройство анализирует несколько тысяч изображений, снятых камерой, и с помощью алгоритма идентифицирует изображенные на них объекты.

Умные дроны предупреждают отдыхающих об акулах, крокодилах, медузах и сильных течениях. Кроме этого, устройства взяли на себя одну из функций спасателей: теперь они доставляют средства защиты для пловцов и серферов.

Благодаря нововведению число инцидентов снизилось на 60%.

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