Plaza Hotel воссоздал обстановку из «Один дома»

Американский отель предложил фанатам комедии гигантскую порцию мороженого и четырехчасовую поездку на лимузине.

Отель Plaza Hotel, где проходили съемки легендарного «Один дома-2», полностью воссоздал обстановку времен создания ленты.

За $895 фанатам юного проказника предлагают аутентичное меню ресторана 1992 года, эксклюзивную коллекцию дисков с пятью сериями комедии, возможность сфотографироваться в фотокабине, как и персонаж Маколея Калкина, а также гигантскую порцию мороженого, которую можно отведать у себя в номере.

В списке дополнительных опций — экспресс-пропуск на смотровую площадку 86-го этажа Эмпайр-стейт-билдинг, четырехчасовая поездка на лимузине по Нью-Йорку и доступ на каток Wollman Rink.

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