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Plaza Hotel воссоздал обстановку из «Один дома»
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Plaza Hotel воссоздал обстановку из «Один дома» 

Рамблер 26 декабря 2017
Фото: 20th Century Fox
Американский отель предложил фанатам комедии гигантскую порцию мороженого и четырехчасовую поездку на лимузине.
Отель Plaza Hotel, где проходили съемки легендарного «Один дома-2», полностью воссоздал обстановку времен создания ленты.
За $895 фанатам юного проказника предлагают аутентичное меню ресторана 1992 года, эксклюзивную коллекцию дисков с пятью сериями комедии, возможность сфотографироваться в фотокабине, как и персонаж Маколея Калкина, а также гигантскую порцию мороженого, которую можно отведать у себя в номере.
В списке дополнительных опций — экспресс-пропуск на смотровую площадку 86-го этажа Эмпайр-стейт-билдинг, четырехчасовая поездка на лимузине по Нью-Йорку и доступ на каток Wollman Rink.
Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!
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