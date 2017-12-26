В российских городах начались испытания сетей 5G

В российских городах с населением более миллиона человек начались испытания мобильной связи пятого поколения. Пилотный проект продлится до конца марта 2019 года.

Планируется, что в полном объеме сети 5G заработают в 2020 году в восьми городах, а в 2025 — в 15-ти.

В формате 5G возможен обмен информацией со скоростью свыше 10 гигабит в секунду. Это в 30 раз больше, чем в действующих сейчас сетях 4G. Так, фильм в HD-качестве через сеть 5G должен скачиваться за несколько секунд.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!