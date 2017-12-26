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Самое высокое здание Европы готово к эксплуатации
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Самое высокое здание Европы готово к эксплуатации 

Рамблер 26 декабря 2017
Фото: shutterstock.com
В скором времени гигантский небоскреб сможет принять арендаторов и первых туристов.
Устремившийся на 462 метра ввысь «Лахта Центр» готов к эксплуатации. Через пару месяцев петербургскую башню заселят арендаторы, а туристы смогут добираться до одного из двадцати самых высоких зданий за всю историю человечества на водном такси.
Возле северного небоскреба уже открыли новые дорожные развязки, свои первые постановки представил амфитеатр «Авангард», начали работать яхт-клуб международного уровня и академия тенниса.
Напомним, башня начала строиться «с нуля» в 2013 году. Уже через 827 дней она «переросла» европейских конкурентов.
Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!
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