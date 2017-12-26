Точная копия «Титаника» отправилась в первый рейс

Маршрут гигантского корабля пройдет по Желтому морю и Тихому океану.

Точная реплика культового «Титаника» в натуральную величину стартовала от берегов реки Дайин Ки. На протяжении месяца на борту корабля будут устраиваться шоу в стиле Х века, включая балы, вечеринки у бассейна и развлекательные программы в стиле Лас-Вегаса той эпохи.

Маршрут филигранной подделки будет отличаться от печального рейса оригинала — «Титаник II» проложит путь по берегам Желтого моря и Тихого океана.

Напомним, что строительство копии обошлось компании «Романдзи» в $150 миллионов. Все на культовом лайнере — от декора в каютах до ресторанного меню — полностью соответствует подлиннику.

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