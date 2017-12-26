В России возродили фотоаппараты «Зенит»

В России начались продажи обновленных цифровых камер «Зенит» . Как отмечают производители, фотоаппараты имеют "характерные обводы и эргономику", но сделаны из кожи и других высококачественных материалов.

Производством оптическом части занимается Красногорский механический завод имени Зверева, а электроника для новых «Зенитов» поставляется из-за рубежа.

«Зенит» — один из первых в мире однообъективных зеркальных фотоаппаратов с пентапризмой, производился на Красногорском заводе с 1952 по 1956 год.

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