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На HBO в феврале выйдет приквел «Игры престолов»
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На HBO в феврале выйдет приквел «Игры престолов» 

Рамблер 26 декабря 2017
Фото: HBO
Через два месяца, в феврале 2019 года, на телеканале HBO выйдет приквел «Игры престолов». Поклонников фэнтези-саги ждут первые 10 серий проекта под названием «Рождение пламени из льда».
На HBO отмечают, что новый сериал не связан с историями персонажей «Игры престолов», и его действие лишь разворачивается в той же вселенной. Подробности сюжета держатся в строжайшей тайне.
В мае 2017 года писатель Джордж Мартин, автор литературной основы «Игры престолов», сообщал, что обсуждается вопрос о создании пяти спин-оффов популярного сериала.
Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!
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