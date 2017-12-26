Ракета Маска приближается к Марсу

Сверхтяжелая ракета Falcon Heavy, стартовавшая к Марсу в январе 2018 года, приближается к орбите Красной планеты. Вопреки опасениям основателя SpaceX Илона Маска, которые он озвучивал ранее, пуск оказался успешным.

Falcon Heavy движется к Марсу с серьезным опережением графика. В SpaceX ожидают, что она достигнет орбиты к 1 января 2019-го, и в компании в этот день будут праздновать не только наступление Нового года.

Роль полезного груза на борту носителя выполняет автомобиль Маска Tesla Roadster вишневого цвета. Ранее предприниматель опубликовал в соцсетях фото этой машины.

В SpaceX называют Falcon Heavy мощнейшей ракетой в мире. Запуск обошелся примерно в 120 миллионов долларов.

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