В «Пирате Карибского моря-6» снялся только Депп

На Гавайях завершились съемки фильма «Пират Карибского моря-6». Приключенческая лента оказалась малобюджетной, поскольку удалось значительно сэкономить на гонорарах артистам. В картине снялся только один актер — Джонни Депп

Все остальные приглашенные звезды отказались, сославшись на нежелание работать с Деппом из-за его звездной болезни.

Первоначально ленту планировалось назвать «Пираты Карибского моря-6», но позже название было изменено в связи с корректировкой актерского состава.

По сюжету Джек Воробей пытается найти сокровища, которые 15 лет назад уронил с лодки.

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