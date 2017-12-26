Российские генетики вывели морозоустойчивые пальмы

Российские генетики вывели новый сорт пальм — «Сибирская красавица». Эти деревья выдерживают морозы до минус 35 градусов и сохраняют зеленый цвет листвы в холодное время года.

Первые такие пальмы уже высажены в Томской области. Специалисты понаблюдают, как деревья перенесут зиму.

Если все пройдет благополучно, новые пальмы будут посажены во всех регионах Сибири и Дальнего Востока. Генетики уже получили заказы на партии «Сибирских красавиц» от Омской, Иркутской, Красноярской областей и Приморского края.

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