Явка на выборах в Рижскую думу стала рекордно низкой

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Явка на внеочередных выборах в Рижскую думу стала самой низкой за последние 23 года, составив всего 40,6%, сказала РИА Новости глава Центральной избирательной комиссии Латвии Кристина Берзиня.

Внеочередные выборы в Рижскую думу прошли в Латвии в субботу. По данным экзитполов, на них побеждает объединение "Для развития/За!" — "Прогрессивные".

"Явка рекордно низкая — 40,6%. Такого не было с 1997 года", — сказала Берзиня.

В 2001 году явка на выборах составила 60,85%, в 2005-м — 52,85%, в 2009-м — 58,9%, в 2013-м — 55,55%, в 2017-м — 58,72%.