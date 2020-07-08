Литва объявила войну «Газпрому»: Лучше дорогой газ из США, чем дешевый из России 

Надежды властей Литвы перевоспитать население так, чтобы оно рукоплескало сжиженному природному газу из США несмотря на высокую цену и проклинало более дешевый трубный «газпромовский» не увенчались успехом. Немалая часть населения Литвы полагает, что терминал СПГ в Клайпеде , введенный в строй в конце 2014 в ходе борьбы Вильнюса за энергетическую независимость от «Газпрома», а также принадлежащий ему корабль-хранилище сжиженного газа Independence («Независимость») слишком дорого обходятся государству.

По данным опроса, проведенного Центром исследований Восточной Европы, такого мнения придерживается 40% респондентов. Правда, два года назад этот показатель был выше на 13%, но пропаганда делает свое дело, и число противников терминала падает. И все же всех жителей страны убедить в выгоде проекта не удается несмотря на то, что большинство не имеет отношения к работе СПГ и не представляет, как он работает. Высокая цена сжиженного природного газа, поставляемого из Норвегии и США, легла на плечи промышленных потребителей, а на простых жителей опосредованно. Но люди знакомятся с информацией в том же интернете, сопоставляют цифры, факты.

Если бы не нарушение Сеймом Литвы рыночных правил, терминал издох бы сразу после зачатия. Парламент вопреки рынку просто обязал промышленников покупать часть газа именно на терминале. Главный потребитель голубого топлива в Литве — предприятие по производству азотных удобрений «Ахема» — оказалось из-за этого на грани банкротства и было вынуждено вопреки патриотическим призывам все же вернуться к импорту российского газа «Газпрома», сохранив закупки на терминале лишь в минимуме, установленном Сеймом. А в последние пару лет обратилось и к российской газовой компании «Новатэк»

Правда, каждый газовоз, прибывающий в Клайпеду из Высоцка , вызывает ажиотаж в литовских СМИ и среди части политиков, тем более, что «Новатэк» связан с «Газпромом». Но наблюдателям остается лишь в бессилии бросаться обвинениями в адрес «Ахемы». Местные правые пытались затеять скандал, пришлось вмешаться премьер-министру Саулюсу Сквернялису.

Он успокоил патриотически настроенную общественность. По его словам, объем газа российской компании «Новатэк», импортируемый через терминал СПГ в Клайпеде, не так велик, чтобы создавать угрозу энергетической независимости Литвы. Зато, заметил премьер, «приход этого игрока на рынок позволил снизить цену на газ».

«Я бы увидел угрозу, если бы мы приблизились к критическому пределу, когда можно было бы говорить о монополизации рынка, как это было с «Газпромом», — сказал Сквернялис.

По его словам, «риски названы, они известны, для этого и существует Департамент госбезопасности, чтобы их называть».

«Наша цель — это контроль над рисками. Они находятся под контролем», — заверил премьер-министр Литвы.

То есть риском является относительно дешевый газ из России, а дорогой из-за океана — благом…

Но удачные поиски более дешевого — российского газа, доля которого с почти 100% в 2014 году упала примерно до 30% после ввода в строй терминала СПГ и вскоре вернулась примерно на 60% — не снимают вопроса о стоимости клайпедского объекта, тяжким финансовым грузом навалившегося на страну.

В 2014 году было подсчитано, что строительство терминала СПГ обойдется в 145 млн евро. Судно-хранилище газа Independence оператор терминала «Клайпедос нафта» арендовал у норвежской компании Hoegh LNG, и в год платит 68,9 млн долларов США. Аренда — на десять лет. То есть придется выплатить 689 млн долларов. Причем когда срок аренды закончится в 2024 году, это судно не достанется бесплатно, его придется купить либо приобрести новый.

Тут забавно вот что: у Южной Кореи судно-хранилище газа заказали норвежцы, а не литовцы, и заплатили они 250 миллионов долларов, втюхав Independence Литве фактически за почти 700 миллионов с рассрочкой на 10 лет. Согласитесь, очень выгодная сделка для Осло и весьма странная для Вильнюса.

При этом цены на такие суда, видимо, падают, или вообще произошли какие-то финансовые махинации, так как консультационная фирма, нанятая предприятием «Клайпедос нафта», посчитала, сколько будет стоить новый Independence, и назвала цену — 120-160 миллионов евро. Литва внесла в бизнес-план сумму на такое судно в размере 140 млн евро.

Мало того, что Вильнюс тратит какие-то несоразмерные суммы, чтобы избавиться, пока неудачно, от «Газпрома», так еще не удалось превратить терминал в Клайпеде в региональный. А такие планы были, но не договорились с Таллином и Ригой. Да и соседи в лице Польши подложили Литве газовую свинью. Как сообщала «Свободная пресса», в 2015 году в городе Свиноуйсьце был введен в эксплуатацию терминал сжиженного природного газа мощностью пять миллиардов кубометров в год. Предполагается, что СПГ-терминал будет активно принимать сырье из США, а недостающую часть «голубого топлива» Польша получит по газопроводу, который соединит страну с норвежским шельфом. Поляки вообще мечтают о том, чтобы стать газовым хабом для всей Центральной и Восточной Европы. Это заметно круче планов Вильнюса, к тому же не состоявшихся.

Ну и Эстония Литве подсуропила. На заводе в Ичане (Китай) голландское судостроительное предприятие Damen взялось выполнять заказ Таллина — строит бункеровочное судно СПГ для компании Eesti Gaas, сообщил портал эстонского национального вещателя Rus.err.ee. В отличие от литовского Independence оно будет само доставлять топливо заказчикам. «Мы имеем дело с мобильным терминалом, который сам плывет к клиентам, — пояснил член правления Eesti Gaas Калев Рейльян. — Судов такого типа в мире всего пять. Бункеровщик Eesti Gaas станет шестым и единственным в северо-восточной части Балтийского моря. Наряду с эстонскими и финскими мы также планируем обслуживать латвийские порты».

Вот те на! Выходит, терминал СПГ в Клайпеде ляжет на плечи жителей Литвы еще более тяжким грузом? Так что 40% несогласных с ним — это очень даже позитивный показатель для Литвы. Может быть еще хуже.